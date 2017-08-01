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01.08.2017 12:46

В Заполярье запретили ловить кумжу

Артем Дашевский.

В водохранилищах Мурманской области установлено ограничение рыболовства кумжи (форели). Это приказ министерства сельского хозяйства. До конца года рекомендовано прекратить добычу этой рыбы, но с некоторыми исключениями. Форель можно будет ловить лишь в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры, любительской и спортивной рыбалки, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Ограничения не касаются коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.


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