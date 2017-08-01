В Мурманской области местный житель, обвиняемый в совершении преступлений экстремистского характера, предстанет перед судом

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя ЗАТО города Североморск Мурманской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, то есть действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, совершенные публично).



По версии следствия, обвиняемый, 1988 года рождения, используя в феврале 2014 года подключенный к сети Интернет компьютер, в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», разместил в одной из социальных сетей записанный им же аудиофайл, содержащий призывы к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по национальному признаку. Согласно заключению эксперта, вышеуказанный аудиофайл содержал признаки вражды, ненависти и унижения человеческого достоинства по отношению к этой группе.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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