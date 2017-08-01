В Заполярье стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе социальной рекламы «В фокусе жизнь»

С 1 августа по 31 октября 2017 года УМВД России по Мурманской области и Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области проводят региональный конкурс социальной рекламы по профилактике негативных явлений среди молодежи Мурманской области «В фокусе - жизнь».



Конкурс направлен на профилактику негативных явлений среди молодежи Мурманской области и совершенствование профилактической работы, проводится в целях поддержки молодежных социальных инициатив в сфере профилактики и популяризации здорового образа жизни среди молодежи Мурманской области.



В Конкурсе могут принять участие студенты образовательных организаций высшего профессионального образования и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, а также представители студенческих и общественных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.



Конкурс проводится в заочной форме, подведение итогов состоится в ноябре 2017 года.



Номинации конкурса «В фокусе жизнь»:



видеоролики социальной направленности (в том числе анимационные фильмы);

проект социального плаката/рисунка;

социальная фотография;

социальный слоган;

аудиоролики социальной направленности.



Заявки принимаются по электронной почте mvd51@mvd.gov.ru с пометкой «Конкурс» (отдел информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области).



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/