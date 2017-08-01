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01.08.2017 12:35

Формирование списка кандидатов, которые примут участие в дополнительных выборах в Мурманский городской совет близится к завершению

Ирина Тверитинова.

После прошлогодних выборов законодательный орган покинули  Алексей Веллер, Татьяна Кусайко и Евгений Тарбаев, избранные в Государственную и региональную Думы. Таким образом  освободилось два мандата в пятом избирательном округе и один - в третьем. Как сообщает глава территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова, по пятому избирательному округу свои кандидатуры выдвинули 11 мурманчан, по третьему - пять. Из них официально зарегистрированы в статусе кандидата по третьему округу - 2 человека, по пятому - четыре.
Документы остальных находятся на проверке в ТИК. Окончательный список кандидатов будет сформирован к 9 августа.



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