Формирование списка кандидатов, которые примут участие в дополнительных выборах в Мурманский городской совет близится к завершению

Ирина Тверитинова.

После прошлогодних выборов законодательный орган покинули Алексей Веллер, Татьяна Кусайко и Евгений Тарбаев, избранные в Государственную и региональную Думы. Таким образом освободилось два мандата в пятом избирательном округе и один - в третьем. Как сообщает глава территориальной избирательной комиссии Нина Тихомирова, по пятому избирательному округу свои кандидатуры выдвинули 11 мурманчан, по третьему - пять. Из них официально зарегистрированы в статусе кандидата по третьему округу - 2 человека, по пятому - четыре.

Документы остальных находятся на проверке в ТИК. Окончательный список кандидатов будет сформирован к 9 августа.







