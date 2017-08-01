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01.08.2017 12:17

Ученые МАГУ составили рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике на 2018-2022 годы

Андрей Зайцев.

Рейтинг наиболее востребованных профессий в Арктике на 2018-2022 годы составили учёные Мурманского арктического гуманитарного университета. По данным, полученным рабочей группой, перспективная потребность в трудовых ресурсах – преимущественно в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена – наиболее велика в строительстве, что обусловлено, в первую очередь, реализацией мероприятий и инвестиционных проектов, связанных с активизацией хозяйственной деятельности в Арктике, а также на предприятиях топливно-энергетического комплекса, судоремонта, на транспорте и в здравоохранении. С учетом сегодняшних перспектив вопрос опережающей подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Данные прогноза в дальнейшем будут использованы региональным министерством образования и науки при формировании контрольных цифр приема граждан в образовательные организации и при организации профессионального обучения безработных граждан.


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