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01.08.2017 14:15

В Междуреченском сельском Доме культуры близятся к завершению работы по капитальному ремонту здания

31 июля заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников принял участие в оценке завершающихся работ по капитальному ремонту здания Междуреченского сельского Дома культуры.
На объекте побывали представители заказчика – Междуреченского СДК, Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, администрации Кольского района.
Члены комиссии в целом были удовлетворены представленными подрядчиком ООО «Строй-Норд» объемом и качеством выполненных работ. Подрядчику были высказаны и замечания в связи с выявленными недоделками, которые будут устранены в кратчайшие сроки.
Капитальный ремонт Междуреченского сельского Дома культуры ведется при поддержке Правительства Мурманской области в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», а также за счет муниципальных бюджетов Кольского района и сельского поселения Междуречье.
Из областного бюджета на указанные цели за последние два года направлено 19,3 млн. рублей.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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