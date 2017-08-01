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01.08.2017 12:10

Одна из улиц столицы Заполярья стала безопаснее благодаря идее мурманчанина

Любовь Дубова.

Зеркало, оцинкованная труба, пара досок и цемент. Мурманчанин установил на въезде в один из дворов областного центра сферическое дорожное зеркало безопасности. Поворот с улицы Кирова на Каменную перестал быть "слепым" благодаря Максиму Малюченко. Раньше водители встречных авто в этом месте не видели друг друга, возникали пробки, нередко случались аварии. После небольшой переписки администрация Мурманска дала добро на установку объекта. На днях идея воплощена в жизнь. Водители с благодарностью отнеслись к новинке на обочине.


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