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01.08.2017 12:15

Комитет по культуре и искусству Мурманской области выдал разрешения на капитальный ремонт 7 домов, отнесенных к объектам культурного наследия

31 июля Комитетом по культуре и искусству Мурманской области выданы разрешения на проведение капитального ремонта 7 домов, отнесенных к объектам культурного наследия регионального значения, которые расположены на проспекте Ленина в г. Мурманске. Это дома №№ 61, 78, 81,83,85, 94 и 95.
Разрешение регионального органа государственной охраны объектов культурного наследия является отправной точкой для начала ремонтных работ.
Разрешения на капитальный ремонт домов получила мурманская организация ООО «Региональная Строительная Компания».
В ближайшее время ожидается, что в Комитет за разрешением обратятся производственные организации, заключившие контракт на производство работ по капитальному ремонту других многоквартирных домов - объектов культурного наследия.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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