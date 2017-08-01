Стартовала акция по подписанию петиции и деклараций в поддержку бережного отношения к энергоресурсам в рамках фестиваля #ВместеЯрче-2017

Андрей Зайцев.

По инициативе Министерства энергетики России с сегодняшнего дня в стране стартует масштабная акция по подписанию личной декларации в поддержку бережного отношения к энергоресурсам, а так же петиции в поддержку ускоренного перехода на энергоэффективное освещение. Региональное правительство поддержала эту идею и реализует на практике проведение кампании. Северян приглашают принять участие в акции и подписать петицию и декларацию в электронном виде на официальном сайте #ВместеЯрче-2017 (http://вместеярче.рф/). Финальным мероприятием социальной кампании по пропаганде энергоэффективности станет Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче-2017, который в Мурманской области запланирован на 15 сентября в центре «Лапландия».









