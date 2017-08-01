За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили травмы.



31 июля 2017 года около 08 часов 25 минут в Мурманске на улице Карла Маркса в салоне автобуса «МАЗ» произошло падение пассажира. В результате происшествия 61-летняя женщина госпитализирована в медицинское учреждение.



31 июля примерно в 15 часов 45 минут в Мурманске на проспекте Героев Североморцев водитель, управляя автомобилем «Тойота», на регулируемом перекрестке при повороте налево допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 51-летняя женщина обслужена амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1776 нарушений Правил дорожного движения.



15 нарушений допущено пешеходами, 18 – несовершеннолетним участником дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.



Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1475 нарушений ПДД. 6 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 34 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.-



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



