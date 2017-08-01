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01.08.2017 13:15

«Дары природы для нашего здоровья». Выставка изданий в областной научной библиотеке

О целебных  свойствах многих растений  наши предки знали еще до появления медицины. С их помощью лечили недуги, при этом бережно сохраняли накопленные знания, и передавали из поколения в поколение  рецепты чудодейственных средств. В одном из  разделов  выставки «Есть в травах и цветах целительная сила» представлена литература о лекарственных растениях и траволечении.
Издания из другого раздела «Во саду ли, в огороде» дают ценные советы и  рекомендации по  агротехнике, новые данные о  выращивании различных культур, полезные практические сведения о  рациональном питании растений и  способах защиты от  вредителей и  болезней, а также оригинальные кулинарные  рецепты.  
Раздел выставки «Грибное очарование» рассказывает об удивительном создании природы – грибах. Любители «тихой охоты» найдут для себя немало интересного. Что же  такое грибы? Откуда они берутся?  Какую роль играют в природе?  Как распознать ядовитые грибы? Как надо собирать грибы, и  как  хранить?
Сама природа дает  нам весь арсенал средств борьбы за молодость, здоровье и долголетие. Торопитесь воспользоваться её щедростью.

Выставка работает в читальном зале с 1 по 30 августа.областной научной библиотеки

/Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека/
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