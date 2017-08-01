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01.08.2017 13:00

Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в отделе судебных приставов г. Полярные Зори находилось исполнительное производство о взыскании с должника ущерба, причиненного преступлением.
Длительное время должник уклонялся от исполнения требований исполнительного документа, что вызвало необходимость применения к нему, со стороны судебного пристава-исполнителя, мер понуждения и мер принудительного исполнения в виде временного ограничения права должника на выезд за пределы Российской Федерации и временного ограничения на пользование должником специальным правом.
Не желая расставаться с возможностью выезжать за пределы страны и водить автомобиль, должник погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.
Все ограничения с должника были сняты, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа.

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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