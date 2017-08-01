В Терском районе завершается подготовка к восьмому празднику поморской козули

Яков Осетров.

Он пройдёт в селе Кузрека - в 30 километрах от Умбы в сторону Варзуги. Гостей, в числе которых в этом году будут кадеты из Ярославской области и яхтсмены из Чупы, пригласят на мастер-классы по лепке традиционных обрядовых сувениров, а также их ждёт много других интересных событий. Конкурс огородных чучел и сельское дефиле, например. Ярмарка изделий народного творчества и Беломорских минералов. Выставки художников. Дегустации. Концерт самодеятельных артистов из Мурманской и Тверской областей. Шоу ледового театра из Кировска "Бешеная пила". Праздник намечен на субботу, 5 августа. Открытие - в полдень.





