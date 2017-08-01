Утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.



С текстом Программы можно ознакомиться на сайте Правительства Российской Федерации.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /





