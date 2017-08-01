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01.08.2017 10:26

В Ковдоре возбуждено уголовное дело по факту угона трактора

В полицию Ковдора обратились представители организации с заявлением об угоне трактора МДСУ 1000-0102. По словам владельцев транспортного средства, трактор был угнан в тот момент, когда тракторист ушел на обед, оставив транспортное средство припаркованным возле своего дома. После обеда водитель не обнаружил технику на месте и сообщил об этом своему работодателю.

Во время опроса представителя организации полицейские увидели заявленный в угон трактор, который проезжал мимо отдела полиции. Вдогонку угнанной технике отправились сотрудники полиции совместно с сотрудниками предприятия. Транспортное средство было задержано спустя непродолжительное время.

За рулем угнанного трактора находился ранее не судимый житель Ковдора 1989 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила проведенная экспертиза.

Безработный 27-летний ковдорчарин пояснил полицейским, что ранее работал трактористом. Проходя мимо трактора, припаркованного по улице Кошица, он решил вспомнить навыки вождения и попробовать его завести, чтобы прокатиться. В тот момент, когда владельцы транспортного средства обратились в полицию с заявлением об угоне, он как раз собирался  вернуть похищенный трактор на место, с которого его позаимствовал.

По факту в отношении жителя Ковдора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Кроме того, в ходе проверки дознавателем отдела полиции по г. Ковдору МО МВД России «Полярноринский» установлено, что ранее ковдорчанин был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в связи с чем решается вопрос о возбуждении в отношении бывшего тракториста уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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