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01.08.2017 10:10

Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Кировске на контроле у главного жилищного инспектора Мурманской области

Светлана Деменева, Артем Дашевский.

Главный жилищный инспектор Алена Кузнецова во время рабочей поездки в Кировск посмотрела - как идут ремонты в городе. В прошлом году, подрядчик из Санкт - Петербурга фактически сорвал работы в нескольких домах. Кроме того, из за погоды этим летом возникли проблемы. Первым в регионе Кировск взял на себя функции технического заказчика работ по капремонту. Фонд здесь - просто платежный агент. В городе предстоит сделать 9 фасадов и крыш. Очевидно, не всё успеют.
Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы видим, что сейчас много муниципалитет этому внимания уделяет - надеюсь, что такой опыт техническому заказчика поспособствует тому, что муниципалитет более ответственности будет больше внимания уделять, чем Фонд капремонта - все равно - мы понимаем, что Фонд находится в Мурманске и не всегда видит ситуацию".
Заместитель начальника управления Кировским городским хозяйством Анжелика Ахмедова: "Мы для себя уже четко понимаем, что мы уйдем в зиму, но по технологии выполнения работ ремонт крыши в зимних условиях - допустимо. Мы преследуем цель выполнить работы до конца года - качественно.
Пока в этом коротком сезоне работы в муниципалитетах начаты без срывов. Времени, учитывая погоду, остается не так много. В этом году программа Фонда капремонтов должна расшириться. В нее войдут работы по замене деревянных перекрытий. На федеральном уровне изменения приняты - на очереди регион.




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