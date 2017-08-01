В Заозерске будет отремонтировано 18 с половиной тысяч квадратных метров дорожного покрытия

Елена Ямаш.

25 миллионов рублей. В этом году в Заозерске на ремонт дорог будет направлена беспрецедентная для военного гарнизона сумма. Конкурс уже проведен, работы начнутся буквально в считанные дни. В рамках крупнейшего за последние десятилетия дорожного контракта будут отремонтированы две центральные улицы - Колышкина и Ленинского Комсомола, а также площадь перед гарнизонным домом офицеров. Всего заменят 18 с половиной тысяч квадратных метров покрытия.

Первый заместитель главы администрации ЗАТО г. Заозерск Евгений Магомаев: "Сами видите, это площадь, здесь проходят все городские мероприятия, следующий год - юбилейный для Заозерска, поэтому принято решение именно этот объект в первую очередь. В следующем году мы также будем участвовать в конкурсах и уже войдем во дворы. У нас есть дворовые участки, которые требуют капитального ремонта".

Дорожная кампания развернется не только в самом муниципалитете. Из шестнадцати километрового участка, соединяющего Заозерск и федеральную трассу, в этом году отремонтируют чуть больше пяти километров,с учетом прошлогодних шести - трасса будет значительно обновлена. В этом году за счет самофинансирования в военном гарнизоне проведут и ремонт нескольких дворовых территорий.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Борис Пищулин: "Мы из областного бюджета выделили 21,2 млн рублей на ремонт муниципальных дорог, плюс муниципалитет свое дополнительное финансирование. Такой большой суммы город не получал и нас это радует, что такая возможность появилась, и население увидит результаты работ, и муниципалитета, и областных органов управления".

Глава муниципального образования ЗАТО г. Заозерск Игорь Винокур: "По сравнению с прошлым годом денег выделено достаточно, если раньше выделялось 3-5 млн, то сейчас денег выделено гораздо больше, что позволит нам отремонтировать дороги в городе. До конца ноября должны работы по выделенным денежным средствам должны быть выполнены".





