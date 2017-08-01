Сегодня День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Любовь Дубова.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года. Это первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Он приобрел глобальный характер, охватив не только Европу, где развернулись основные события, но также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов человек погибших на фронтах и более трех миллионов пленных. Потери гражданского населения превысили один миллион человек.







