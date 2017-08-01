Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа

Татьяна Нестерова.



С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку. Ежемесячные выплаты увеличат примерно на 200 рублей. Размер прибавки к пенсии зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году. То есть от суммы уплачиваемых работодателем страховых взносов и начисления пенсионных баллов. Максимальная прибавка 3 балла. Для того, чтобы их заработать зарплата должна быть 19 тысяч 900 рублей. В нашей стране сегодня 43 миллиона пенсионеров, из них треть работает. В этом году средний размер пенсии составляет 13,7 тысяч рублей.



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