В Мурманской области пройдут массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017»

12 августа 2017 года в 79 субъектах Российской Федерации состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появившаяся в середине прошлого века в США. Две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину обычной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.

Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру. Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры, проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую популярность уличного баскетбола в нашей стране.

«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в Российской Федерации, как самого доступного вида спорта среди населения, а также для привлечения россиян к занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по трем возрастным категориям, в независимости от уровня физической подготовки. В этом году в турнире планируют принять участие более 58 тысяч спортсменов по всей России.



В Мурманской области данные соревнования в 2017 году пройдут сразу на 2-х площадках:



1) 12 августа 2017 года в г. Мончегорске на спортивной площадке ФОКа (Ленина, 8А) для возрастных групп до 16 лет и 17-18 лет. Начало соревнований в 12.00 часов.

2) 13 августа 2017 года в г. Мурманске на территории с/к "Долина Уюта" в рамках празднования Дня физкультурника для возрастной группы "19 лет и старше". Начало соревнований в 10.00 часов.



/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /



