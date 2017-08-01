По заявлениям прокуратуры Мурманской области судом признана запрещенной информация, размещенная в сети Интернет

Заместителем прокурора Мурманской области в Октябрьский районный суд г.Мурманска направлено 2 заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



Основанием для принятия мер прокурорского реагирования послужило незаконное размещение на Интернет - сайтах информаций о возможности приобретения (покупке) аттестатов школ, дипломов о среднем профессиональном образовании, высшем образовании и прочих документов.



В ходе проверки установлено, что на Интернет-ресурсах содержатся сведения о порядке предоставления данной услуги, способе оплаты покупки документов, рекламируется возможность приобретения документов об образовании любого учебного учреждения за плату на бланках установленного образца.



Доступ на Интернет-сайты не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием данных информационных сайтов и воспользоваться предлагаемыми услугами может любой Интернет-пользователь на всей территории Российской Федерации, включая город Мурманск и область.



В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение информации, за которую предусмотрено уголовная или административная ответственность, запрещено.



Учитывая содержание, общедоступность и общественную опасность размещенных Интернет-сайтов, заместитель прокурора области обратился в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.



26 июля 2017 года заявления заместителя прокурора Мурманской области Октябрьским районным судом г. Мурманска рассмотрены и удовлетворены.



После вступления решений районного суда в законную силу запрещенные сайты будут включены Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



/ Прокуратура Мурманской области /



