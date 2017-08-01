Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.08.2017 11:45

Красоту Заполярья мурманчане и гости города могут увидеть на выставке «Земля Кольская»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска» информирует об открытии 01.08.2017 выставки работ из коллекции Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».
Выставка «Земля Кольская» приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира.
Саамы — коренной финно-угорский малочисленный народ Мурманской области, который исторически проживает на территории нашего  региона.
Саамы - своеобразный и даже загадочный народ. Его культура многогранна и необычна: в этом легко убедиться, познакомившись с лучшими работами живописи и графики из коллекции Фонда «Варзуга», представленными на выставке.
Также посетителям выставки представится исключительная возможность увидеть «галерею саамских портретов», которые до этого нигде не выставлялись (работы В. Шабаткина, В.Горохова, Е Яковлевой).

Выставка будет работать с 01.08.2017-30.08.2017 г.      
Торжественное открытие состоится 04.08.2017 в 17.00.                                                   
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1
Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
Вход свободный.

/Комитет по культуре администрации города Мурманска/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.06
Евро = 70.46
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.