Красоту Заполярья мурманчане и гости города могут увидеть на выставке «Земля Кольская»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал г. Мурманска» информирует об открытии 01.08.2017 выставки работ из коллекции Фонда сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

Выставка «Земля Кольская» приурочена к празднованию Международного дня коренных народов мира.

Саамы — коренной финно-угорский малочисленный народ Мурманской области, который исторически проживает на территории нашего региона.

Саамы - своеобразный и даже загадочный народ. Его культура многогранна и необычна: в этом легко убедиться, познакомившись с лучшими работами живописи и графики из коллекции Фонда «Варзуга», представленными на выставке.

Также посетителям выставки представится исключительная возможность увидеть «галерею саамских портретов», которые до этого нигде не выставлялись (работы В. Шабаткина, В.Горохова, Е Яковлевой).



Выставка будет работать с 01.08.2017-30.08.2017 г.

Торжественное открытие состоится 04.08.2017 в 17.00.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №1

Телефоны для справок: 8(8152) 42-86-68, 42-45-86

Вход свободный.



/Комитет по культуре администрации города Мурманска/