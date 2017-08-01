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01.08.2017 11:30

Сотрудники мурмашинской ИК-16 сразились в пейнтбол

В мурманском городском пейнтбольном клубе «Десятка» прошёл турнир, в котором сразились сотрудники мурмашинской исправительной колонии особого режима №16.

«Выяснить отношения» в азартной перестрелке шариками с краской вышли как рядовые сотрудники, так и заместители начальника учреждения. Ведь считается, что пейнтбол один из самых демократичных видов спорта, в нем все равны. Игра подвижная, но не требует рекордных забегов или силовых подвигов.

Борьба была по-настоящему азартной и захватывающей. Победил, как говорят, сильнейший. Но, независимо от результата сражения, заряд бодрости, адреналина и хорошего настроения получили члены обеих команд.

По единодушному мнению сотрудников, участие в подобных турнирах является не только прекрасным видом досуга, но и помогает сплотиться коллективу, выработать командный дух, развить в себе способность к взаимопомощи.

Пейнтбольные стрелки из ИК-16 намерены в скором будущем повторить турнир. Ведь проигравшая команда всерьёз настроена на реванш.

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
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