Сотрудники мурмашинской ИК-16 сразились в пейнтбол

В мурманском городском пейнтбольном клубе «Десятка» прошёл турнир, в котором сразились сотрудники мурмашинской исправительной колонии особого режима №16.



«Выяснить отношения» в азартной перестрелке шариками с краской вышли как рядовые сотрудники, так и заместители начальника учреждения. Ведь считается, что пейнтбол один из самых демократичных видов спорта, в нем все равны. Игра подвижная, но не требует рекордных забегов или силовых подвигов.



Борьба была по-настоящему азартной и захватывающей. Победил, как говорят, сильнейший. Но, независимо от результата сражения, заряд бодрости, адреналина и хорошего настроения получили члены обеих команд.



По единодушному мнению сотрудников, участие в подобных турнирах является не только прекрасным видом досуга, но и помогает сплотиться коллективу, выработать командный дух, развить в себе способность к взаимопомощи.



Пейнтбольные стрелки из ИК-16 намерены в скором будущем повторить турнир. Ведь проигравшая команда всерьёз настроена на реванш.



/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /