В Апатитах местная жительница, обвиняемая в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы города Апатиты Мурманской области. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств в значительном размере).



В ходе следствия установлено, что 15 июня 2017 года обвиняемая для личного потребления приобрела вещество массой 1,346 грамма, содержащее наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин). В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками МО МВД России «Апатитский», задержавших ее и изъявших наркотическое средство.



Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3-х лет лишения свободы.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/