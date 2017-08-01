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01.08.2017 11:15

В Апатитах местная жительница, обвиняемая в совершении преступления против здоровья населения и общественной нравственности, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы города Апатиты Мурманской области. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, наркотических средств в значительном размере).

В ходе следствия установлено, что 15 июня 2017 года обвиняемая для личного потребления приобрела вещество массой 1,346 грамма, содержащее наркотические средства: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, диацетилморфин (героин). В  результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками МО МВД России «Апатитский», задержавших ее и изъявших наркотическое средство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 3-х лет лишения свободы.

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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