«Шоколадное царство». Познавательный час в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

2 августа в 11.00 в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится познавательный час «Шоколадное царство» для детей из летнего оздоровительного лагеря при средней общеобразовательной школе № 18.

Ребят ждет увлекательное виртуальное путешествие в мир шоколада. Они познакомятся с историей создания шоколада, узнают интересные факты об этом сладком лакомстве, увидят музеи шоколада и шоколадные скульптуры, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса.

Участники мероприятия узнают чем полезен шоколад, а затем ответят на вопросы шоколадной викторины и поиграют в игры «Составь слова» и «Марс или Сникерс».



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/