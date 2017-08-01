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01.08.2017 10:30

"Безопасный город" - для безопасности Мурманчан!

Современный город представляет собой сложную многоуровневую структуру. Для контроля работы всех городских систем, обеспечения безопасности каждого жителя и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и архивирования информации обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации всем заинтересованным службам реализуется программа построения и развития комплекса «Безопасный город».

По замыслу концепции разработанной МЧС России, целью реализации программы является повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Происходить это должно за счет улучшения координации деятельности сил и ответственных служб.

Напомним, что в стране уже внедряются системы экстренного реагирования «112», городского фото- и видеонаблюдения и другие программы безопасности. Все они, согласно концепции, должны быть интегрированы и использованы максимально эффективно. Другими словами, «Безопасный город» призван объединить существующие системы обеспечения безопасности.

В Мурманской области также ведется работа по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Так, 16 июня 2015 года региональным правительством было принято постановление «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Мурманской области». Позднее утвержден План построения (развития) этого комплекса.

В первом полугодии уже 2017 года проведены два заседания Межведомственной рабочей группы по координации работ по построению, внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории региона.

В этот же период совместно с ВНИИ ГОЧС завершена разработка технического задания на создание АПК «Безопасный город» на региональном и муниципальном уровнях (на базе четырех пилотных муниципальных образований – Мурманска, Кандалакшского района, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск).

В настоящее время Министерством финансов Мурманской области проводится рассмотрение финансовыми инвесторами финансовой модели построения данного комплекса, а также предварительная работа с потенциальными исполнителями по разработке технических и экономических моделей.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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