В столице Кольского Заполярья подвели итоги профилактической операции «Автобус»

Завершилась операция «Автобус», проводимая с 17 июля во всех округах Мурманска. Проверены 339 единиц общественного транспорта. Выявлено 149 нарушений, среди которых 57 - управление транспортным средством с техническими неисправностями, 91 – иных нарушений, в действиях одного водителя выявлены признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Руководство отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Мурманску рекомендует жителям города не подвергать свои жизнь и здоровье опасности, - пользоваться только проверенными маршрутными средствами и такси. Так же, напоминает водителям, осуществляющих перевозку пассажиров и не имеющих разрешение на данную деятельность, что подобные рейды проводятся на постоянной основе.



/ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области/