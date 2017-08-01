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01.08.2017 08:25

Тяжёлые атомные крейсеры Северного флота покинули Кронштадтский рейд

Накануне тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» Северного флота  покинули Кронштадтский рейд и вышли в район сосредоточения в Финском заливе.
Вывод тяжелых атомных крейсеров Северного флота с рейда осуществлялся при помощи буксиров Ленинградской военно-морской базы в условиях ограниченного и сложного маневрирования. Экипажи кораблей и команды буксиров при решении этой задачи продемонстрировали высокую морскую выучку.
В  ближайшее время  корабли Северного флота, участвовавшие в Главном военно-морском параде, начнут организованный переход в пункты постоянного базирования.
Корабли Северного флота осуществят межфлотский переход в составе отряда, который возглавит тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Планируется, что во время перехода пройдут совместные маневры с кораблями Балтийского флота.
Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. При подготовке к переходу морем командование кораблей, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узкостей и проливных зон.
В Главном военно-морском параде от Северного флота приняли участие порядка 10 кораблей и судов. В их числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

/Пресс-служба Северного флота/
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