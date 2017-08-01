Передвижная детская библиотека побывала в ЗАТО п. Видяево

Передвижная детская библиотека побывала на праздновании Дня Военно-Морского флота в ЗАТО Видяево с игровой программой «По морям, по волнам».

Морской праздник, подготовленный сотрудниками областной детско-юношеской библиотеки, открылся веселой зарядкой. Затем юные видяевцы испытали рыбацкую удачу в конкурсе «Быстрая удочка» и проявили смекалку в «Морской викторине».

Ребята померились силой при перетягивании каната, научились дочиста драить палубу в эстафете «Ловкая швабра» и станцевали известные морские танцы.

Передвижная детская библиотека привезла также выставку детских рукописных книг «Про ратный труд в просторах грозных вод».

Участники праздника с большим вниманием рассматривали красочные иллюстрации кораблей, знакомились с историями о семьях моряков-подводников, примерами воинской доблести моряков.

Особый интерес вызвала сказка о дельфине - символе стремительности и силы, а также защитнике флота и жителей посёлка Видяево.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/