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01.08.2017 10:15

Передвижная детская библиотека побывала в ЗАТО п. Видяево

Передвижная детская библиотека побывала  на праздновании Дня Военно-Морского флота в ЗАТО Видяево с игровой программой «По морям, по волнам».
Морской праздник, подготовленный сотрудниками областной детско-юношеской библиотеки, открылся веселой зарядкой. Затем юные видяевцы испытали рыбацкую удачу в конкурсе «Быстрая удочка» и проявили смекалку в «Морской викторине».
Ребята померились силой при перетягивании каната, научились дочиста драить палубу в эстафете «Ловкая швабра» и станцевали известные морские танцы.
Передвижная детская библиотека привезла также выставку детских рукописных книг «Про ратный труд в просторах грозных вод».
Участники праздника с большим вниманием рассматривали красочные иллюстрации кораблей, знакомились с историями о семьях моряков-подводников, примерами воинской доблести моряков.
Особый интерес вызвала сказка о дельфине - символе стремительности и силы, а также защитнике флота и жителей посёлка Видяево.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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