В Мурманске полицейские выявили факт повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения

Накануне в Мурманске сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль "ГАЗ 31105" у дома на проспекте Героев-североморцев. 56-летний водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Алкоголь в крови мужчины составил 0,627 мг/литр.



Полицейские установили, что в июне 2017 года он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Срок наказания еще не истек.



По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении мурманчанина дознавателем полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления автомобилем на срок 3 года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по городу Мурманску)



