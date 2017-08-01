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01.08.2017 10:00

В Мурманске полицейские выявили факт повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения

Накануне в Мурманске сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль "ГАЗ 31105" у дома на проспекте Героев-североморцев. 56-летний водитель, управлявший автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведенное освидетельствование. Алкоголь в крови мужчины составил 0,627 мг/литр.

Полицейские установили, что в июне 2017 года он уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Срок наказания еще не истек.

По факту повторного вождения в нетрезвом виде в отношении мурманчанина дознавателем полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с лишением права управления автомобилем на срок 3 года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации УМВД России по городу Мурманску)
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