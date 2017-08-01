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01.08.2017 09:15

"Добровольцы детям". В областном ДК Кирова для ребят из оздоровительного лагеря состоялась развлекательная программа

Светлана Деменева.

В областном ДК Кирова для ребят из детского оздоровительного лагеря на базе школы №18 Мурманска - развлекательная программа. В рамках акции "Добровольцы детям". Проводят ее при поддержке нескольких министерств и общественных организаций России. Сотрудники Дворца участвуют не первый год. Мероприятия организовывают в свое свободное время. Например, в этот раз руководитель танцевального коллектива "Форсаж", будучи официально в отпуске, всё-таки провел творческий урок. Под его чутким руководством, ребята выучили несколько па.



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