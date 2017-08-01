Несмотря на отступившую жару, пожароопасный сезон в Заполярье продолжается

Любовь Дубова.

Сегодня первый день последнего месяца лета. Август встречает нас хмурой погодой. Но несмотря на отступившую жару, пожароопасный сезон в Заполярье всё еще идет. Лес горел уже 17 раз. По информации регионального минприроды, главная причина - человеческий фактор, нарушение правил пожарной безопасности. Непотушенные костры, брошенные стеклянные бутылки, которые в солнечную погоду как линзы провоцируют возгорание. Специалисты профильного ведомства напоминают, за это - административная и даже уголовная ответственность.





