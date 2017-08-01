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01.08.2017 09:00

В Кандалакше прошел рейд по неплательщикам

Елена Сивонен.

Работали судебные приставы. Совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями ресурсоснабжающей организации. Система отлаженная. Останавливали буквально каждый автомобиль, водителей проверяли по базе данных и если выявляли должников - предлагали сразу же оплатить коммуналку, в противном случае - арест имущества. Но до этого, как правило, не доходит. Долг неплательщики в течение нескольких дней гасят.
Начальник энергонадзора АО "Мурманэнергосбыт" филиал "Кандалакшская теплосеть" Анна Шалагина: "Почему мы пошли на эту меру - зачастую у должников имеется автотранспортное средство, но от оплаты отопления и ГВС уклоняются. В мае нами совместно с судебными приставами было арестовано 5 автомобилей. Они простояли на стоянке МЭСа, самое большое - пять дней. Должники находили довольно крупные суммы денег и оплачивали сразу эти деньги".
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