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01.08.2017 08:53

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова во время рабочей поездки в Кировск проинспектировала ход ремонтов

Светлана Деменева.

В прошлом году с подрядчиком из Санкт-Петербурга были проблемы, он фактически сорвал работы в нескольких домах. Этим летом коррективы внесла погода. Кировск первым в регионе взял на себя функции технического заказчика. То есть, практически все. Фонд - просто платежный агент. В городе предстоит сделать 9 фасадов и крыш. Очевидно, не всё успеют. Один объект, перенесенный с прошлого года, на сегодня готовый.
Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы видим, что сейчас много муниципалитет уделяет этому внимания - надеюсь, что такой опыт заказчика поспособствует тому, что муниципалитет будет уделять больше ответственности, внимания, чем фонд капремонта. Все равно мы понимаем, что фонд находится в Мурманске и не всегда видит ситуацию".





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