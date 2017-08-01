Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова во время рабочей поездки в Кировск проинспектировала ход ремонтов

Светлана Деменева.

В прошлом году с подрядчиком из Санкт-Петербурга были проблемы, он фактически сорвал работы в нескольких домах. Этим летом коррективы внесла погода. Кировск первым в регионе взял на себя функции технического заказчика. То есть, практически все. Фонд - просто платежный агент. В городе предстоит сделать 9 фасадов и крыш. Очевидно, не всё успеют. Один объект, перенесенный с прошлого года, на сегодня готовый.

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова: "Мы видим, что сейчас много муниципалитет уделяет этому внимания - надеюсь, что такой опыт заказчика поспособствует тому, что муниципалитет будет уделять больше ответственности, внимания, чем фонд капремонта. Все равно мы понимаем, что фонд находится в Мурманске и не всегда видит ситуацию".











