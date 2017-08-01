В мурманском областном художественном музее проходит выставка "Под сиянием Полярной звезды"

Елена Сивонен.

"Под сиянием Полярной звезды". Выставка в художественном музее. Лучшие творческие работы народных коллективов - изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Из Мурманска, Североморска, Кольского района, Кировска и Апатитов. Экспонаты самые разные. Куклы, предметы одежды - целые коллекции, поделки из бисера, вышивка, керамика, гобелен, флористика. Выставка в рамках 12 областного смотра. Проходит раз в три года. Для подтверждения звания "народный самодеятельный коллектив".

Заместитель директора по музейной работе Мурманского областного художественного музея Ирина Костянова: "В течение трех дней весь музей работал над этой выставкой, потому что здесь более 800 работ, мастеров - 272, как мне сказали сотрудники отдела народного искусства и ремесел, 20 творческих коллективов. Выставка получилась очень разнообразной. Почти все направления декоративно-прикладного и народного искусства здесь представлены".







