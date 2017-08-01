В Год экологии с заботой о природе. Градообразующее предприятие Апатитов запустит уникальное оборудование по утилизации и переработке резиносодержащих отходов

Елена Сивонен.

В Год экологии с заботой о природе. Градообразующее предприятие Апатитов скоро запустит уникальное оборудование по утилизации и переработке резиносодержащих отходов - автомобильных шин и железнодорожных шпал. Агрегат уже протестировали. Принцип несложный. Погрузка в бункер, дальше всё на автомате. 8 часов и вместо резины - металлолом, который также можно переработать. Углеродный остаток - аналог природного угля. И 450 килограммов жидкости, нечто среднее между мазутом и дизельным топливом. Для неё другая установка - по промышленным отходам. Говоря проще, это мини-завод по сжиганию мусора. Его работа позволит значительно снизить нагрузку на полигоны.

Начальник отдела по экологическому контролю и природопользованию АО "Апатит" Антон Туртанов: "Мусоросжигательный завод сжигает мусор, а это именно безопасное обезвреживание отходов. Эта технология шагнула гораздо дальше, чем стандартный завод, где просто горит, потому что если просто сжигать, то достаточно было бы одного этого контейнера".







