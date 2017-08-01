В этом году в Заозерск на ремонт дорог направят 25 миллионов рублей

Елена Ямаш.

В этом году в Заозерск на ремонт дорог направят беспрецедентную для военного гарнизона сумму - 25 миллионов рублей. В рамках крупнейшего за последние десятилетия контракта в порядок приведут две центральные улицы - Колышкина и Ленинского Комсомола, а также площадь перед гарнизонным Домом офицеров. Всего заменят 18,5 тысяч квадратных метров асфальта. Отремонтируют и участок, который соединяет Заозерск с федеральной трассой. Пять километров к прошлогодним шести.

Глава муниципального образования г. Заозерск Игорь Винокур: "По сравнению с прошлым годом, денег выделено достаточно. Если раньше выделялось 3-5 миллионов, то сейчас денег выделено гораздо больше, что позволит нам отремонтировать дороги в городе. До конца ноября должны работы по выделенным денежным средствам должны быть выделены".







