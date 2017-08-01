Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.08.2017 08:30

В этом году в Заозерск на ремонт дорог направят 25 миллионов рублей

Елена Ямаш.

В этом году в Заозерск на ремонт дорог направят беспрецедентную для военного гарнизона сумму - 25 миллионов рублей. В рамках крупнейшего за последние десятилетия контракта в порядок приведут две центральные улицы - Колышкина и Ленинского Комсомола, а также площадь перед гарнизонным Домом офицеров. Всего заменят 18,5 тысяч квадратных метров асфальта. Отремонтируют и участок, который соединяет Заозерск с федеральной трассой. Пять километров к прошлогодним шести.
Глава муниципального образования г. Заозерск Игорь Винокур: "По сравнению с прошлым годом, денег выделено достаточно. Если раньше выделялось 3-5 миллионов, то сейчас денег выделено гораздо больше, что позволит нам отремонтировать дороги в городе. До конца ноября должны работы по выделенным денежным средствам должны быть выделены".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.06
Евро = 70.46
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.