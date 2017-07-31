Подготовка к новому отопительному сезону, учебному году, капремонт многоквартирных домов - основные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Елена Белкина.

Сегодня в региональном правительстве состоялось очередное оперативное совещание. Основные вопросы - подготовка к новому отопительному сезону, учебному году, капремонт многоквартирных домов. Но вначале глава региона прокомментировала задержание чиновников правительства.

Открывая оперативное совещание, глава области остановилась на задержании чиновников аппарата правительства и его подведомственного учреждения, подозреваемых в мошенничестве.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я уверена в профессионализме органов безопасности и следствия, которые при расследовании вскроют все обстоятельства, разберутся в деталях. Наша сегодняшняя задача - оказывать всестороннее содействие и помощь при расследовании".

В повестке дня самого совещания основной вопрос - подготовка к новому отопительному сезону, учебному году, капитальный ремонт многоквартирных домов.

Власти двух муниципальных образований - Кировск и ЗАТО Александровск - взяли на себя функции технического заказчика. Этот опыт себя оправдал, поскольку появилась возможность напрямую контролировать ход работ. Правительство предлагает распространить его и на другие муниципалитеты.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова: "В целом мы увидели, что ситуация сдвинулась в очень хорошую сторону".

И. о. главы администрации Кировска Дмитрий Петин: "Это действительно стало мерой прямого воздействия на подрядчика, минуя минжкх и фонд, то есть мы всю работу взяли в свои руки и, естественно, нам проще, удобнее контролировать, выезжать и экстренно принимать, если надо, меры".

25 августа должна быть завершена плановая приемка школ и детских садов к новому учебному году. Особое внимание - устранению предписаний надзорных органов и территориально удаленным образовательным организациям в Кольском, Кандалакшском, Ловозерском, Печенгском, Терском районах.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В этом году в консолидированном бюджете предусмотрено средств на подготовку к новому учебному году в объеме 535 миллионов, в том числе 432,6 миллиона - это местный бюджет".

Приемочная страда в образовании уже началась с Кировска и Кольского района, для остальных своеобразный экзамен пройдет 7, 8 и 15 августа. Областная межведомственная комиссия проконтролирует подготовку к новому отопительному сезону.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В рамках своих рабочих поездок по территории области я также планирую проводить заседания комиссии с вынесением на обсуждение состояние котельных и соответствующей инфраструктуры, перспектив создания нормативных запасов топлива".

На совещании речь шла также об организации регулярных встреч местных властей с жителями - такое поручение губернатор дала главам в мае, приобретении при поддержке областного правительства сценического комплекса в Оленегорске, взамен устаревшего, проведении 5 августа в Кузреке традиционного праздника Поморской козули. Он давно уже стал туристическим брендом Кольского Заполярья, его теплая атмосфера привлекает в Терский район многочисленных гостей. На этот раз праздник посвящен Году экологии в России.







