Награда для героя. Школьник из Мурманской области спас едва не утонувшую жительницу Калининграда

Алексей Котович.

Награда за спасение. 14-летний Егор Фесенко из Мурманской области получил благодарственное письмо начальника управления МВД по Калининградской области и наручные часы. Находясь на каникулах в "Янтарном крае", подросток спас тонущую женщину. Вечером 4 июля на озере школьник, не раздумывая, бросился на помощь горожанке, которая прыгнула в воду и поплыла на середину водоема. Парень вытащил пострадавшую на берег, прохожие вызвали скорую помощь и полицию.

Егор Фесенко: "Шел по Верхнему озеру с друзьями, гулял. Увидел, что женщина начала тонуть, а остальные, кто сидели там, ничего не делали, просто смотрели на это, как забава. Я испытал гордость за то, что наградил начальник УВД. Буду носить с гордостью".

Узнав о героическом поступке подростка, начальник регионального УМВД Игорь Илларионов пригласил Егора в Управление, чтобы в присутствии всего личного состава поблагодарить его за проявленную храбрость. При этом поинтересовался его планами на будущее. Юный герой уверенно ответил, что выбрал карьеру военного.







