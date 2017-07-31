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31.07.2017 18:45

В Гаджиево подводники Северного флота получили ключи от квартир в новом доме

Анастасия Ярославская.

В Гаджиево аккурат к празднику сдан очередной дом для подводников Северного флота. В торжественной обстановке ключи переданы 35 военнослужащим. В гарнизоне это уже пятое массовой новоселье и не последнее - в плане следующего года - еще три новостройки.
Ключи с одним напутствием - "Живите счастливо". В строю - только лучшие. Как уточнит потом командующий - других здесь нет, объединение на флоте в лидерах. Красная ленточка перерезана, дом торжественно сдан, и вот еще 35 семей подводников часть бытовых проблем оставляют в прошлом.
Зейнабад Рамазанова: "Будет красиво, удобно, просторно".
Моряк-подводник Гаджимурат Рамазанов: "Мы девочкам самую большую комнату дадим, чтобы им просторнее было".
Жене - цветы, детям - игрушки. В семье Букреевых - три сына, о них речь за чаепитием - старший собирается в "Нахимовское". Командование поддерживает и обещает - тыл обеспечат.
Командующий Краснознаменным Северным флотом Николай Евменов: "Строители говорят, что еще асфальт сверху положат - получше сделают. Хотелось бы, чтобы детские площадки были. Хочется, чтобы было лучше сразу, но так не получается, а постепенно у нас вроде выходит".
Хозяева счастливы. Наконец, большая кухня, огромный коридор. Квартира теплая, планировка удобная. На семейном совете решили - самую большую комнату отдадут детям.
Моряк-подводник Алексей Букреев : "Это, Вадюшка, будет твоя комната, твоя, Борина и Тимофеева".
Татьяна Букреева: "Мы живем сейчас в двухомнатной - у нас там 48 квадратов, а тут, считай, уже много. Хоромы. Вообще, около 30 квадратов".
По соседству на улице - стройка. На месте старой пятиэтажки скоро тоже будет новый дом и по тому же проекту. Крепкий, красивый, теплый. В микрорайоне таких уже пять, в следующем году будет восемь.
Заместитель руководителя Северного регионального Управления Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ Сергей Владимиров: "Все полностью сделано по последним технологиям. Это новые конструкции домов, которые, в общем-то, достаточно хорошо себя здесь зарекомендовали".
Командующий Краснознаменным Северным флотом Николай Евменов: "Помимо стройки новых домов, у нас идет реконструкция старых и говоря об этой базе пока остановимся на микрорайоне из 8 домов - этого будет вполне достаточно".
В ближайшее время и этот подарок доведут до ума - впереди работы по благоустройству. Подрядчик гарантировал - зеленые зоны, парковки, площадки - все будет.
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