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31.07.2017 18:20

Благоустройство по заявкам горожан. Как Оленегорск, благодаря Фонду поддержки моногородов, формирует комфортную среду?

Яков Осетров.

Муниципалитеты Мурманской области активно готовятся к зиме. В Оленегорске для этого используют не только собственные средства, но также софинансирование из бюджета региона.
На площадке "Оленегорской теплосети" 7 тысяч тонн угля, и запас растёт. Нормативный - 20 тысяч тонн, и есть уверенность, что до зимы он будет сделан. Задача №2 - снизить теплопотери. Для этого меняют около 1,5 километров труб. 650 тысяч рублей вложил муниципалитет. Больше 10 миллионов - бюджет региона. Закуплены трубы с пенополиуретановой изоляцией.
Заместитель главы администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Максим Самонин: "Гарантия у них 50 лет, они энергоэффективные, они позволяют больше аккумулировать тепла, не выпуская его наружу. Гарантия на внешнюю коррозию у них также 50 лет, но при условии что стыки будут сделаны качественно".
В этом году Оленегорск защитил несколько проектов по формированию комфортной среды и получил субсидию Фонда поддержки моногородов.
Глава администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский: "Нам удалось получить порядка 9,5 миллионов рублей".
Поддержка есть и от партии "Единая Россия". Деньги расходуют, учитывая запросы людей. В гарнизоне лётчиков Высокий, например, мечтали о новых игровых, спортивных площадках. И они установлены. С разноуровневыми турниками на любой возраст. С устройствами для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Папа Михаил Тулупов: "Площадки нужны. Детей много. Играть надо где-то. Площадки, тем более, огорожены - ни машинам, никому не мешают. Всё отлично, замечательно".
В Оленегорске отремонтирован памятник воинам-афганцам, благоустроена территория и на Аллее Ветеранов поставлены скамейки. Каждая - 250 килограммов, так что вандалы не унесут! В планах также замена асфальта, благоустройство дворов.
Глава администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией Олег Самарский: "Планируем свою программу по благоустройству в рамках формирования комфортной среды продлить и очень тщательно продумать до 2025 года. Таким образом мы каждый год будем делать наш город немножко красивее и лучше".
При этом власти обещают и впредь учитывать пожелания горожан.




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