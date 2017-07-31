5 августа в селе Кузрека Терского района в восьмой раз отметят праздник Поморской козули

5 августа в селе Кузрека Терского района в восьмой раз пройдет традиционный сельский праздник Поморской козули.



«Праздник входит в первую десятку культурных и туристических брендов Кольского Заполярья, привлекает гостей и туристов и славится особо теплой, сердечной атмосферой», – подчеркнула Марина Ковтун сегодня на оперативном совещании.



О том, как в Терском районе готовятся отметить праздник, по видеосвязи рассказал и.о. главы районной администрации Александр Сверчков. Ожидается участие десяти народных коллективов из Умбы, Варзуги, городов Мурманской области и города Конаково Тверской области. Ключевым моментом праздника станут различные мастер-классы, в том числе по лепке поморской козули и росписи архангельского пряника. Выступят ансамбль ложкарей из города Полярные Зори, гости из Карелии – Чупинский яхтклуб и кадеты взвода морской пехоты Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область) готовят своё музыкальное приветствие гостям праздника.



На сельской ярмарке будет представлен большой выбор народных поделок и сувениров. Заявки на участие прислали около 50 ремесленников. Гости праздника смогут попробовать поморские угощения, их ждут секреты поморского амбара, прогулки к Серебряному роднику и Дереву желаний. Александр Сверчков пригласил всех на праздник. По предварительным подсчетам, Кузрека в этот день примет около полутора-двух тысяч человек.



«Спасибо жителям села и всего района за любовь и бережное отношение к родной земле, за сохранение традиций. Также призываю жителей и гостей Мурманской области посетить праздник, увидеть красоту Терского берега, прикоснуться к народным истокам нашей жизни. А главное – выбрать свою козулю, которая принесёт вам здоровье, благополучие и удачу», – сказала Марина Ковтун.



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