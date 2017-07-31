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31.07.2017 17:37

При финансовой поддержке правительства Мурманской области в Оленегорске появился новый мобильный сценический комплекс

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Марина Ковтун сообщила о том, что в Оленегорске взамен устаревшего оборудования муниципальным Центром культуры и досуга «Полярная звезда» приобретен современный мобильный сценический комплекс.

Глава региона отметила, что приобретение сценического комплекса на общую сумму почти 1,7 млн рублей стало возможным благодаря поддержке регионального правительства в рамках реализации госпрограммы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», а также привлечения финансовых средств из федерального и местного бюджетов.

О том, как планируется задействовать новую сцену, рассказал исполняющий обязанности главы городской администрации Валерий Ступень. Он сообщил, что сценический комплекс получен, собран и в полной сборке представляет собой подиум 10 на 8 метров с павильоном семиметровой высоты. Его размеры могут меняться в зависимости от масштабов мероприятия, что позволяет проводить выездные праздники различного формата. По словам и.о. главы администрации, возможности новой сцены жители Оленегорска и гости города смогут оценить на фестивале «METALург», который состоится 2 сентября, и 9 сентября на мероприятиях, посвященных Дню города.

Валерий Ступень пригласил всех на праздники и выразил благодарность правительству Мурманской области и региональному комитету по культуре и искусству за помощь в реализации проекта.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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