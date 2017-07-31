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31.07.2017 17:25

Практика исполнения муниципалитетами функций технического заказчика при проведении капитальных ремонтов даёт положительные результаты

Ход и качество капитальных ремонтов многоквартирных домов Мурманской области обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. На прошлой неделе начальник Государственной жилищной инспекции региона Алёна Кузнецова принимала участие в приемке фасада многоквартирного дома после капитального ремонта в Кировске.

«В настоящее время только два органа местного самоуправления взяли на себя функции технического заказчика капитального ремонта – Кировск и ЗАТО Александровск. Если в Александровске проблем с капитальным ремонтом не было ни до передачи полномочий, ни сейчас, то в Кировске явно видно улучшение ситуации», – отметила Алёна Кузнецова.

Долгое время региональный оператор не мог решить вопрос капитального ремонта фасада дома №7 в Кировске на улице Юбилейной, новая подрядная организация, отобранная уже муниципалитетом как техническим заказчиком, приступила к работам и выполняет ремонт качественно и в срок.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области, по ходу ремонтных работ видно, что функции технического заказчика перешли к органам местного самоуправления, поскольку администрация заинтересована в поддержании жилищного фонда в надлежащем техническом состоянии.

Обращаясь к и. о. главы администрации Кировска Дмитрию Петину, губернатор Марина Ковтун поинтересовалась, оправдал ли себя такой опыт работы, когда муниципалитет берёт на себя функции технического заказчика.

«Это мера прямого воздействия на подрядчика, мы все работы взяли в свои руки, и нам проще и удобнее контролировать ремонт, выезжать и в экстренном случае принимать срочные меры», – отметил Дмитрий Петин.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский рассказал, что готовность работать по новому принципу уже выразили несколько муниципалитетов.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, предложила главам администраций обратить внимание на этот положительный опыт и рассмотреть возможность самим осуществлять функции технического заказчика, а значит, непосредственно контролировать ход и качество работ по капитальному ремонту жилых домов.

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