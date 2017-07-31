В Мурманске горел заброшенный ангар

Анастасия Ярославская.

Серьезно поволноваться сегодня пришлось жителям улицы Гвардейской в Мурманске. Буквально "под боком" загорелся заброшенный ангар. Дым столбом накрыл ближайшие девятиэтажки. Еще немного и открытое пламя могло перекинуться на гаражный кооператив. Обошлось - пожарные расчеты сработали быстро, огонь за час с небольшим локализовали. Теперь ищут хозяина - он пока не объявился. Впрочем, внутри сгоревшего склада было пусто, так что убытки, если и есть, то минимальны. А у соседей теперь вид на обвалившиеся конструкции посреди пепелища, да устойчивый запах гари в квартирах.

Оперативный дежурный территориального пожарно-спасательного гарнизона Андрей Головин: "Дым как раз шел на многоквартирные дома - они вызвали, мы приехали, сработали ребята нормально, быстро".







