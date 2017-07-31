В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание

Елена Белкина.

Сегодня, открывая очередное оперативное совещание, глава области остановилась на задержании чиновников аппарата правительства и его подведомственного учреждения, подозреваемые в мошенничестве.

Губернатор подчеркнула, что виновность их будут определять следствие и суд.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Комментировать работу органов безопасности и правоохранительных органов я не буду и не вправе. Тем не менее, я уже неоднократно говорила о том, что никакие посты, никакие чины не являются индульгенцией и никому не дают право на неприкосновенность. Я уверена в профессионализме органов безопасности и следствия, которые при расследовании вскроют все обстоятельства, разберутся в деталях. Наша сегодняшняя задача - оказывать всестороннее содействие и помощь при расследовании. Ну а тем, кто рассматривает свое рабочее место как доходное, надо помнить о том, что за все придется отвечать рано или поздно по всей строгости закона".

Основной вопрос оперативного совещания - подготовка к новому отопительному сезону, капитальный ремонт многоквартирных домов в Кировске и ЗАТО Александровск. Власти этих муниципалитетов взяли на себя функции технического заказчика и этот опыт оправдал себя. Поскольку появилась возможность быстро и напрямую контролировать ход работ. Правительство предлагает распространить его и в других муниципальных образованиях.

25 августа должна быть завершена плановая приемка к новому учебному году школ и детских садов. Особое внимание уделяется территориально удаленным учреждениям образования в Кольском,Кандалакшском, Ловозерском, Печенгском и Терском районах.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В этом году в консолидированном бюджете предусмотрено средств на подготовку к новому учебному году в объеме 535 миллионов, в том числе 432,6 миллиона - это местный бюджет. Что в центре внимания - безусловно главным является устранение предписаний, которые выданы образовательным организациям Роспотребнадзором и Госпожнадзором".







