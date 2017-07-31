Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
31.07.2017 16:03

Стартовал прием заявок на участие в региональном форуме «Все зависит от тебя!»

23-24 сентября в Кандалакше состоится региональный форум «Все зависит от тебя», направленный на развитие регионального добровольческого движения в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

В программе: мастер-классы, лекции, брифинги, образовательные сессии и мастерские с приглашенными специалистами. Также в рамках форума будут подведены итоги регионального конкурса проектов среди молодежных и детских общественных объединений по профилактике негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя».

Представителей региональной молодежи приглашают принять участие в форуме. Заявки принимаются до 10 сентября.

Региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде» «Все зависит от тебя» организован Кандалакшской молодежной общественной организацией «Новое поколение» при содействии министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Форум проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса проектов для детских и молодежных общественных объединений 2017 года министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.54
Евро = 69.68
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.