Стартовал прием заявок на участие в региональном форуме «Все зависит от тебя!»

23-24 сентября в Кандалакше состоится региональный форум «Все зависит от тебя», направленный на развитие регионального добровольческого движения в сфере профилактики негативных проявлений в молодежной среде.



В программе: мастер-классы, лекции, брифинги, образовательные сессии и мастерские с приглашенными специалистами. Также в рамках форума будут подведены итоги регионального конкурса проектов среди молодежных и детских общественных объединений по профилактике негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя».



Представителей региональной молодежи приглашают принять участие в форуме. Заявки принимаются до 10 сентября.



Региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде» «Все зависит от тебя» организован Кандалакшской молодежной общественной организацией «Новое поколение» при содействии министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.



Форум проводится в рамках реализации проекта-победителя областного конкурса проектов для детских и молодежных общественных объединений 2017 года министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /