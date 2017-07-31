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31.07.2017 15:55

Исполнение поручения губернатора Марины Ковтун: встречи руководителей местной власти с гражданами проходят во всех муниципалитетах и по-настоящему востребованы жителями

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун проверила ход выполнения поручения, данного главой региона руководителям муниципалитетов по итогам рабочей поездки в Печенгский район 18 мая. Речь шла об обязательных регулярных встречах руководства муниципальных образований с жителями городов и поселков на подведомственной территории.

Глава региона отметила, что, по поступающей информации, встречи проходят во всех муниципальных образованиях Мурманской области в соответствии с утвержденными графиками и по-настоящему востребованы жителями. О том, какие вопросы ставят граждане в ходе этих встреч, как местная власть на них реагирует, рассказали руководители администраций Печенгского и Ловозерского районов, глава города Полярные Зори. Руководители муниципалитетов отмечали, что встречи с жителями проходят на регулярной основе, основной круг проблем – это здравоохранение и ЖКХ, транспорт и ремонт дорог. Решение вопросов, поднятых жителями в ходе встреч, становится на контроль глав администраций соответствующих муниципалитетов.

«Я думаю, что для всех руководителей муниципалитетов встречи с жителями – это, по сути, главный инструмент работы. В результате у представителей власти появляется объективная информация о положении дел. А граждане получают возможность напрямую рассказать власти о том, что их беспокоит. И благодаря этому встречному движению возникает доверие, которое дорогого стоит. Так что, я надеюсь, что все вы продолжите эту практику», – подчеркнула губернатор.

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