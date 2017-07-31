День Военно-морского флота. Как отметили его в Североморске?

Андрей Зайцев.

Российский и Андреевский флаги, белоснежные кители, морской и сухопутный парады под ярким солнцем. Большой любимый праздник. Североморск отметил День Военно-морского флота.

Троекратное "Ура!" в День ВМФ звучало на парадах в Балтийске, Североморске, Полярном, Севастополе, Астрахани, Владивостоке, на территории пунктов базирования в Сирийской Арабской Республике. У каждого флота свои задачи, которые вместе составляют одну общую цель - высокая обороноспособность страны.

Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Сегодняшний Северный флот - единственное в ВМФ России межвидовое стратегическое объединение, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Нет на свете задач, с которыми воины-североморцы не могли бы справиться. Поэтому сегодня, когда на Северный флот возложена миссия охраны безопасности всей российской Арктики, мы абсолютно уверены, что мир в высоких широтах будет нерушим".

Стройные колонны, марширующие по площади, новейшая мощная техника на суше и на море. Лично увидеть главный праздник военных моряков всегда собираются тысячи человек.

Впервые на Приморской площади танковую колонну возглавляет легендарный Т-34, а замыкает американский "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, не дошедшая в порт Мурманск в годы войны.

Юнармеец Андрей Тригуб: "Это очень интересно. Посмотреть на технику, на военных, на их умения. После таких праздников, таких показов возникает сильная любовь и гордость за страну".

Самый зрелищный момент праздника - парад кораблей и высадка десанта. Канонада, рев моторов катеров и бронетранспортёров, пулемётные и автоматные очереди. Захватывающая баталия, которая всегда заканчивается стремительной победой.

Капитан-лейтенант ВМФ России Никита Жужма: "Гордость всей страны. Иметь такой мощный Военно-морской флот, который готов с честью нести наш Андреевский флаг в любых точках Мирового океана, прежде всего".

Президентом России подписан указ об утверждении основ государственной политики страны в области военно-морской деятельности на период до 2030 года. Развитие военно-морского флота остаётся приоритетом. Важнейшей частью защиты интересов Российской Федерации.

История Военно-морского флота России - это долгий путь легендарных побед, героических подвигов, невосполнимых потерь. История жива. На Кольской земле она живёт в семьях, в сердцах, в лычках и звёздах на погонах, орденах и медалях сегодняшних воинов-североморцев.







