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31.07.2017 17:00

Областной краеведческий музей приглашает на выставку «Заповедные места Кольского полуострова»

1 августа 2017 года в Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заповедные места Кольского полуострова».

Выставка познакомит посетителей с особо охраняемыми природными территориями Мурманской области. На планшетах представлена информация о заповедниках, заказниках, памятниках природы, расположенных на Кольском полуострове.

Посетители могут узнать о местоположении этих уникальных территорий, функциях и объектах животного мира, для охраны которых они были созданы. Гости музея познакомятся с уникальными памятниками природы государственного значения, такими как «Астрофиллиты горы Эвеслогчорр», «Залежь Юбилейная», «Озеро Могильное», не имеющих мировых аналогов. Смогут проследить динамику природоохранной деятельности, подробно узнав о новых недавно созданных охраняемых природных территориях – природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний» и заказнике «Кайта».

Выставка работает до 15 сентября 2017 года.


/Мурманский областной краеведческий музей/
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